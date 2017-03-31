Жириновский призвал отпустить всех молодых людей, задержанных на акциях "Он нам не Димон"

Нужно отпустить всех молодых людей,кто участвовал недавно в митингах. Задержание уже психологическая травма. Не нужно нагнетать и озлоблять! — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) March 31, 2017

26 марта в десятках российских городов прошли акции под лозунгом "Он нам не Димон", участники которых призывали расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает портал Newsru.com.

Поводом стало опубликованное в начале марта расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Он вам не Димон", посвященное секретным активам главы правительства. По данным ФБК, огромное состояние было приобретено премьером на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов.

Во многих городах протестные акции закончились массовыми задержаниями. Только в Москве под стражу взяли более тысячи человек, в том числе инициатора митингов Навального, которого суд арестовал на 15 суток. Пресса отмечала, что активное участие в протестных акциях приняла молодежь - студенты и школьники.

Накануне с призывом "отпустить всех задержанных молодых людей" выступила фракция ЛДПР в Госдуме. "Возможно, они нарушили установленный порядок. Но это молодые люди, и уже сам факт задержания стал для них хорошим уроком на будущее. Кто-то поддался пропаганде, кто-то пришел из любопытства. Не стоит еще больше озлоблять молодежь, держа их в заключении. Такой гуманистический подход, на наш взгляд, был бы самым верным в сложившейся ситуации", - говорилось в сообщении на сайте партии.

Как отметили в партии, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает выделять молодежи помещения, где они "могли бы собираться и выражать собственную позицию, обмениваться мнениями". В качестве примера политик привел Дом Союзов в центре Москвы.