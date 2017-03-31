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Источник идей: стильная квартира в Вильнюсе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com / inarch.lt

Литовская студия Interjero Architektūra регулярно радует интерьерные интернет-издания своими новыми работами. Так, Pufikhomes.com рассказывает об очередной удаче молодого дизайнера Индре Сунклодене.

Эта стильная двухкомнатная квартира площадью всего 49 кв. м находится в столице Литвы. В фотографиях проекта легко прочитывается индивидуальный почерк дизайнера: классические линии в современной интерпретации, паркет елочкой, минимальное количество деталей и оригинальные ракурсы сверху.

Фото: pufikhomes.com / inarch.lt

"Я чувствую, что именно в области проектирования интерьеров могу реализовать все свои творческие идеи, а свою работу могу назвать хобби, так как это именно та область, которой я интересуюсь и люблю всей душой", - говорит автор проекта Индре Сунклодене.

Фото: pufikhomes.com / inarch.lt

Посмотрите на все фотографии этой квартиры! Тут есть, что взять на вооружение и использовать в интерьерах своего дома.

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