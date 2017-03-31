Фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

"Что касается меня, то я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте, - сказал Плющенко в интервью телеканалу "Матч ТВ" . - Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан".

По словам Плющенко, решение об окончании спортивной карьеры он принял год назад после операции на шейном отделе позвоночника. До этого он рвался на лед и хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго, пишет newsru.com.

"Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться - мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде - сложно. Я уже наелся", - добавил ветеран.

Евгений также оценил шансы российских одиночников на Играх в Пхенчхане. По его мнению, претендовать на медаль новое поколение пока не может.

"Надо снять розовые очки. Чемпионат мира показал, что самая лучшая позиция - шестая. Это будет супер. Попасть в десятку - счастье. Третье место в мужском одиночном не взять", - констатировал Плющенко.

В последний раз Плющенко выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но из-за травмы спины снялся с личного.

В апреле 2015 года фигурист объявил о возобновлении карьеры и вскоре был включен в состав сборной России, однако к осени у него обнаружилась очередная травма, и он пропустил сезон.

В марте прошлого года Плющенко перенес в Израиле очередную операцию на позвоночнике, однако не отказывался от планов выступить на следующих Олимпийских играх.