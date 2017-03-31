Российский историк: видов на будущее у российской власти нет

— Сейчас российская идеология строится на культе прошлого, особенно советского. Как вы думаете, какую цель при этом преследует государство, ставя былое, а не реальное величие во главу угла? Означает ли это вероятность возрождения Советского Союза?

— Любой историк вам скажет, что никакие институты прошлого, их сборки вроде Советского Союза восстановлены быть не могут. Нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. Но действительно, наши российские власти пользуются образом СССР. При этом нужно иметь в виду, что этот образ мистифицирован. Дело вот в чем, история функционирует во всех обществах европейского типа как один из скрепляющих нацию элементов. В любой европейской школе преподается история, которая является не научной историей, а рассказом о национальной судьбе: кто герои нации, кто злодеи, какие уроки эта нация прошла, какая судьба была у нее в прошлом и в связи с этим какие у нее виды на будущее.

— Тогда в чем состоит особенность для России?

— Здесь проблема отягощается тем, что видов на будущее у власти России нет, образа будущего нет, нет проекта, нет программы… Для чего Россия живет — непонятно. Поэтому предлагается прошлое, которое должно быть очищено от любых темных страниц, оно должно быть сплошь героическим. Любой антрополог вам скажет, что в этой национальной истории есть мифооснование — то есть точка в истории, которая является точкой сборки этой нации. Для России, безусловно, точкой начала новой истории является август 1991 года и распад СССР. Но эту точку российская власть не любит использовать. Поскольку это точка, где народ обнаружил тягу к свободе, тягу к отмене советских ограничений… Эта точка, очевидно, нашей власти не подходит. Поэтому была выбрана другая точка — мы победители в Великой Отечественной войне. Как только вы ставите такой миф во главу национальной идеологии, то там неизбежно оказывается и «белый и пушистый» Советский Союз, и белый китель генералиссимуса Сталина.

— Какие основные исторические мифы, которые использует российское правительство, вы могли бы выделить?

— Прежде всего это миф о победе. Здесь совершается прямая подлость в отношении в истории, в отношении людей, которые воевали, потому что происходит подмена памяти о войне — страшной, кровавой, гадкой. То, что следовало бы помнить любому народу — это то, что война есть зло. Вместо этого действительная настоящая война уводится в тень и вспоминается только мифологическая победа, которая была достигнута Сталиным и его полководцами. Когда только появилась георгиевская ленточка, а это было примерно в году в 2005, лозунг этого движения был «Я помню. Я скорблю». Потом лозунг стал «Я помню. Я горжусь». А теперь лозунг стал «Можем повторить». И это есть предательство предшествующих поколений, которые пережили войну, жизненный лозунг которых был «ни в коем случае».