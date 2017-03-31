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Фото, видео: на поверхность поднят паром-убийца

Rus.Postimees.ee
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Команда инженеров и дайверов в Южной Корее подняли на поверхность моря пассажирский паром, который затонул три года назад. Судно перевозило по большей части детей в рамках школьной экскурсии, передает Politeka со ссылкой на CNN.

Sewol затонуло 16 апреля 2014 года, тогда погибли 304 человека. Девять тел по-прежнему не нашли, но есть надежда, что теперь, когда судно достанут, их найдут.

Инженеры работали всю ночь, чтобы поднять 140-метровое судно на несколько метров над водой в четверг утром. Участники этой миссии старались не допустить того, чтобы паром развалился.

Председатель комиссии спасения Sewol Ли Чул Чо сказал, что задействовано всего 450 человек, включая 50 дайверов. Они пытаются стабилизировать и закрепить судно, чтобы его можно было поднять на 13 метров, после чего его прикрепят к барже и отбуксируют на сушу.

По словам Ли, Sewol должны вернуть в порт Син в близлежащем городе Мокпо примерно 4 апреля, но все зависит от погодных условий.

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