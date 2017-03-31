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В Пярнумаа на мужчину напали с ножом: пострадавшего доставили в больницу

BNS
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За смертельный удар ножом в живот, женщина получила восемь лет тюрьмы. | ФОТО: Svetlana Zaitseva/Õhtuleht

Рано утром в четверг в Пярнумаа при невыясненных обстоятельствах ударили ножом мужчину, которого скорая помощь доставила в больницу с тяжелой травмой.

Около пяти часов утра в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кооли в поселке Тоотси 36-летнему мужчине нанесена острым предметом травма. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Для выяснения обстоятельств произошедшего Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело по статье причинение тяжких телесных повреждений, предусматривающей в качестве наказания до 12 лет тюрьмы.

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