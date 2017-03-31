Rimi предупреждает о фиктивной лотерее: победителю обещают подарочную карту на крупную сумму
31 марта 2017 г., 16:42
Как сообщает предприятие Rimi, в соцсети Facebook распространяется фиктивная лотерея, участникам которой предлагают побороться за подарочную карту достоинством в 1000 крон, сообщает Tarbija.
Если перейти по ссылке, на открывшейся страничке посетителя ждет сообщение о выигрыше. По заверению торговой сети, речь идет о мошенничестве. Наблюдательный человек, скорее всего, заметит, что имеет место обман.