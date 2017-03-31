Детский лепет: Лавров поддел премьера Швеции

«Я прочел вчера, что премьер-министр Швеции нервничает по поводу того, что в стране вот-вот состоятся выборы и что Россия не преминет в них вмешаться, — выразил мнение глава российского внешнеполитического ведомства России. — Как-то все это по-детски звучит, честное слово».

По словам Лаврова, авторы подобных заявлений ставят себя в неловкое положения, поскольку не подкрепляют сказанное какими-либо фактами. Глава МИД РФ добавил, что Россия никоим образом не была вовлечена в происходящее в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Франции и Германии.