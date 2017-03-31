Лучшие магазины уходят в интернет

Поэтому на данный момент интернет-торговля является одним из самых перспективных направлений и с каждым годом ее доля на мировом рынке растет с невообразимой скоростью. Например, если в 2015 году объем мирового рынка интернет-торговли составил 1,55 триллиона долларов, то к 2018 году прогнозируется 85-процентный рост: объемы онлайн-продаж составят около трех триллионов долларов.

Эстония старается не отставать – на данный момент здесь более 2500 интернет-магазинов. Но пока в поиске нужной вещи переберешь всех торговцев – успеешь запутаться, и в конечном итоге уйдешь на зарубежные торговые площадки. Где по первому запросу поисковика вылетит неимоверное количество подходящего товара и останется лишь выбрать лучшее предложение.

Для того, чтобы облегчить муки выбора и наконец-то свести на одной площадке как продавцов, так и покупателей, в Эстонии была создана интернет-торговый центр Hansabay, которая открывается 1 мая.

Это уникальный для нашей страны онлайн-торговый центр, работающий круглосуточно, где собраны местные интернет-магазины и наконец-то появилась возможность найти все нужные товары без бесконечных ссылок и переходов с сайта на сайт. Не выходя из дома. Легко, просто и быстро!

Покупателю больше не нужно часами бродить по торговым центрам и интернет-магазинам в поисках нужного товара. Hansabay дает возможность увидеть всех продавцов, которые предлагают нужный вам товар. Останется лишь выбрать самое подходящее предложение и купить понравившееся.

Удобство Hansabay в том, что покупку можно сделать сразу, не нужно переходить на сайт продавца, заполнять бесконечные бланки и формы. Все сделки заключаются именно на Hansabay. Возле каждой ссылки имеется кнопка «Купить». Никакой переадресации. Никаких лишних движений. Никаких дополнительных регистраций и нервотрепки. Все за пару кликов.

На Hansabay представлены местные интернет-магазины. Система работает таким образом, что покупатель видит сразу все предложения с подробным описанием не только товара, но и всех сопутствующих условий. Например, стоимости доставки. Она может быть как платной, так и бесплатной. Или же сроки доставки – покупку привезут в тот же день или же придется немного подождать. Вам останется выбрать лишь самый подходящий вариант.

В торговом центре Hansabay предлагается возможность рассрочки. Не нужно заключать отдельные договоры с магазином. Hansabay берет все на себя – заключая сделку, вы просто выбираете параметр «покупка в рассрочку» и все.

Hansabay защищает ваши деньги! Совершая покупки в этом онлайн-торговом центре вы можете не беспокоиться о том, что мошенники прикарманят ваши деньги. Как только вы оплатили покупку, деньги переводятся на депозит Hansabay, где хранятся вплоть до момента получения товара. Только после вашего подтверждения получения покупки деньги переводятся продавцу.

Для продавцов ресурс также предлагает большие возможности. Прежде всего это экономия: нет необходимости делать свои интернет-магазины, платить за разработку сайтов, за хостинг, за услуги провайдера. Не нужно платить зарплату продавцам. И за арендуемую торговую площадь.

Если интернет-магазин уже имеется, скорее присоединяйтесь к Hansabay и получайте ещё один канал продаж! Достаточно зарегистрироваться на Hansabay и немедленно приступать к торговле.

Регистрируйтесь уже сейчас.