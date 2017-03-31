4 правила безопасного онлайн-шопинга

Основная доля обмана приходится на кредитные карты, которые при онлайн-сделках невозможно проверить. Если продавец в магазине может идентифицировать личность владельца кредитной карты, то в интернете это сделать невозможно. Чем и пользуются злоумышленники.

Второй вариант обмана – когда мошенники прикидываются интернет-магазином, торгующим каким-то серьезным и дорогим товаром. И предлагают ассортимент с отличными скидками. Покупатель клюет на заманчивое предложение, в итоге остается без товара и без денег, потому что даже опытному интернет-шопперу бывает непросто отличить настоящий сайт от сайта-подделки. В некоторых случаях создаются сайты-клоны с похожим названием и дизайном.

Конечно, если вовремя спохватиться, сделку можно оспорить, доказать, что имел место факт мошенничества. И вернуть деньги. Но, как правило, это все забирает массу времени и нервов. Поэтому практически любая покупка на непроверенном ресурсе в интернете становится риском.

Как итог – люди боятся доверять небольшим интернет-магазинам. И из-за вполне понятного человеческого опасения продавцы лишаются прибыли и новых покупателей. Особенно это грустно для Эстонии, где на просторах интернета зарегистрировано более 2500 интернет-магазинов, о которых почти ничего неизвестно. И соответственно, у большинства небольших интернет-магазинов очень маленькие продажи.

Первое правило при онлайн-шопинге – изучение всей информации об интернет-магазине. Читайте отзывы, ищите всевозможные ссылки и комментарии.

Второе правило безопасного шопинга – опасайтесь слишком выгодных предложений. Особенно на товар категории люкс. История знает примеры, когда на одном из интернет-магазинов продавались ручки Montblanc, причем средняя цена была около 100 евро. Это при том, что стоимость самых дешевых ручек этой фирмы стартует от 200 евро. Поиски отзывов вывели на китайский ресурс и многочисленные предупреждения о том, что под видом представителей Montblanc орудуют мошенники.

Третье правило безопасности – протокол безопасности. Адрес защищенного соединения начинается с https://. Ни в коем случае не http://. Например, система Hansabay использует сертификат, предоставляющий самый высокий уровень шифрования, безопасности и доверия. С использованием этого сертификата адресная строка браузера будет подсвечиваться зеленым цветом, что также поможет придать уверенности пользователям сайта в том, что здесь безопасно проводить онлайн-транзакции. И никогда не посылайте по электронной почте данные кредитной карты.

Четвертое правило безопасности – если вы покупаете на торговой площадке, где собрано множество разных продавцов, должна быть возможность депозитного платежа.

Депозит исключает возможность того, что ваши деньги попадут в руки мошенников. И в Эстонии несколько интернет-ресурсов дают своим клиентам такую возможность.

Среди таких площадок и онлайн-торговый центр Hansabay. Если вы решили покупать здесь, то беспокоиться о том, что ваши деньги попадут в руки мошенников не стоит. Если интернет-магазин представлен на Hansabay, то это 100-процентная гарантия того, что ваши средства будут в полной сохранности.

Система депозита, которая используется на этом ресурсе работает так: совершая покупки, вы остаетесь именно в торговом центре Hansabay. Оплата за покупку поступает на счет Hansabay.

Дальше механизм депозитного платежа работает просто. Как только система Hansabay получает подтверждение оплаты, извещение о покупке отправляется продавцу, который упаковывает заказ и отправляет товар непосредственно покупателю. Когда покупатель получает товар, убеждается, что покупка корректна, небракованная и соответствует описанию, он подтверждает получение покупки и в течение двух недель (14 дней) деньги переводятся продавцу.

Если покупатель видит, что товар бракован, или же вместо нужной вещи ошибочно прислали другую, то он оформляет возврат. Товар отправляется продавцу, и как только продавец подтверждает получение посылки, деньги тут же переводятся покупателю обратно.

Благодаря такой системе депозита гарантируется сохранность ваших средств. Торговцам, которые «продают» товар с целью нажиться на доверчивости покупателей, просто нет смысла связываться с подобными ресурсами. Без подтверждения получения посылки и ее качества продавец не сможет получить заработанные деньги. А качество товара и корректность в ведении бизнеса – лучшие гаранты репутации магазина.