Покупай и отдыхай!

6 января 2016 года счастливчик сорвал крупнейший куш в истории эстонского лото – один миллион евро. До этого народ тоже выигрывал. Правда не часто и не так много. Предыдущий рекорд, зафиксированный весной 2013 года, составил почти 769 тысяч евро. Что тоже неплохо.

Но такие выигрыши – результат невероятного везения. Большая часть страны пробует силы в небольших, но от этого не менее приятных лотереях. Например, принимает участие во всевозможных рекламных кампаниях. Кто-то выигрывает флешки, кто-то автомобили, кто-то памятные кружки или календари. В любом случае, азартному человеку любой розыгрыш – повод добавить адреналина в свою жизнь.

Для вас, любители поймать удачу, сейчас начинается еще одна рекламная кампания. Причем выигрыш в ней получите даже если поучаствуете просто так.

1 мая открывается совершенно уникальный для Эстонии интернет-портал. Это онлайн-торговый центр Hansabay, в котором можно будет совершать покупки, не выходя дальше адреса этого ресурса. Онлайн-магазины наконец-то соберутся на одной торговой площадке и покупателям больше не нужно будет метаться от одного магазина до другого, перебирая десятки ссылок и пытаясь найти лучшее предложение.

Теперь все будет сделано легко и просто – весь товар на одном ресурсе, без лишних хлопот и нервов. А дополнительным бонусом к этому появится возможность неплохого выигрыша.

Лотерея от Hansabay предлагает две возможности участия. Первая – для тех, кто хочет здесь продавать. Регистрируйтесь как продавец и получайте свой приз!

Что нужно продавцу, кроме товара? Правильно! Реклама. Без рекламы ни один магазин не может вести полноценный бизнес. Без этого сложно привлечь новых покупателей или же новых партнеров. Сарафанное радио работает медленно, а прибыль нужно получать здесь и сейчас. Чтобы развивать свой бизнес. Чтобы привлекать новых клиентов.

Еженедельно среди тех, кто зарегистрируется в интернет-торговом центре Hansabay в качестве продавца, разыгрывается рекламный бюджет в размере 500 евро. Сумма убедительная для того, чтобы запланировать свою рекламную кампанию и осуществить ее на площадке Hansabay.

Счастливчик, которому повезет выиграть эту сумму, сможет распорядиться ею по своему усмотрению: либо устроить рекламную атаку, размещая рекламные баннеры на сайте за короткий промежуток времени и рекламируя свой магазин. Либо подстегивать интерес покупателей, время от времени рекламируя поступающие в продажу новинки. В любом случае – стратегию своей рекламной кампании продумывать вам. А Hansabay оплатит ваши идеи.

Новым покупателям Hansabay предлагает попробовать выиграть отдых в СПА. Раз в неделю среди новых клиентов проводится розыгрыш подарочных карт. Либо это отдых в Meresuu SPA, либо подарочная карта на 150 евро, с которой вы можете выбрать услуги в отелях ESTONIA Resort Hotel & Spa`s и ESTONIA Medical Spa & Hotel.

Никакого обмана! Победителя выбирает компьютер, а затем с ним связывается команда Hansabay и вручает выигрыш. Имя счастливчика публикуется на сайте, и если вы сейчас заглянете на страничку www.hansabay.ee, то увидите, кто стал победителем прошлой недели.

А если вы зарегистрируетесь прямо сейчас, то, возможно, уже на следующей неделе именно ваше имя займет следующее окошко розыгрыша, а сами вы поедете наслаждаться водными процедурами в одном из лучших СПА-комплексов страны.