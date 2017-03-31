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В центре Москвы сделана невероятная находка

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ain Mäesalu

При проведении подготовительных работ по программе благоустройства Москвы археологи обнаружили "слух" у основания Китайгородской стены. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

"Слух" - это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. В мирное время ее могли использовать для хранения припасов, сообщает портал Интерфакс.

А во время военной осады с помощью "слуха", который, скорее всего, был частью Богословской башни Китайгородской стены, узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп.

Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно всё, что происходит на улице, отмечается в сообщении.

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