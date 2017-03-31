Маргус Цахкна не поддерживает финансирование военных полетов авиазвена из оборонного бюджета

«Обеспечение безопасности Эстонии требует усилий от многих государственных учреждений. Это проявляется и в конкретных политических сферах, таких как поддержка присутствия союзников и проведение операций ПВО НАТО, - сообщил Цахкна. - Оборона Эстонии предполагает нормально функционирующие шоссе, железные дороги и порты, эффективно действующую систему охраны порядка и контрразведку, а также многое другое, входящее в сферу, подведомственную Министерству обороны».

По словам Цахкна, в этом состоит смысл широкого подхода к вопросу об обороне.

«Сюда же относится и способность Департамента полиции и погранохраны осуществлять исключительно важные поисково-спасательные работы. Мы полностью поддерживаем стремление МВД развивать эту сторону деятельности департамента, однако ее необходимость для осуществления операций ПВО не означает, что эти функции автоматически должны покрываться из оборонного бюджета. Точно так же к оборонному бюджету не относятся и другие, тоже важные, с точки зрения государственной обороны, меры от обслуживания железной дороги до повышения сплоченности общества», - пояснил Цахкна.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, сейчас авиазвено департамента предлагает услуги вертолетов всему государству. «Четверть полетного времени вертолетов приходится на медицинские услуги и около 14 процентов — полеты, связанные с Силами обороны, в том числе, обеспечением готовности к выполнению миссии ПВО НАТО», - сообщил Вахер BNS.

Как отметил Вахер, в распоряжении авиазвена находятся три вертолета типа AW139, но с учетом циклов их обслуживания, в течение суток можно держать в готовности один вертолет, а этого недостаточно для всех нужд государства.

Вахер привел пример, когда департаменту вертолет нужен для поиска пропавшего в лесу человека, но в это же самое время вертолет ждут медики или военные для обеспечения полетов истребителей НАТО.