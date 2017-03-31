Канадские фигуристы на чемпионате мира набрали рекордные баллы в танцах на льду

За короткий танец спортсмены получили от судей 82,43 балла. Это позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50), установленный в декабре 2016 года в Финале Гран-при в Марселе, пишет newsru.com.

Второе место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89 очка). Тройку замыкают американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (76,53).

Российские пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (73,54) и Александра Степанова/Иван Букин (69,07) идут на восьмой и десятой позициях соответственно.

Боброва и Соловьев выразили недоумение низкими техническими оценками за прокат короткой программы, который они сами сочли лучшим в сезоне. На чемпионате Европы их оценка за ту же программу составила 76,18 и стала личным рекордом.

"Наша задача - чисто кататься, выполнять программы. Не наша задача спорить и доказывать. Это задача федерации - отстаивать наше мнение, нашу позицию", - сказал Соловьев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли смысл подать протест на судейство.

Произвольный танец спортсмены представят 1 апреля.