Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В октябре в Эстонии впервые пройдет чемпионат мира по международным шашкам

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Шашки. | ФОТО: Liis Treimann

Организатором чемпионата мира является Эстонский союз шашек, член Всемирной федерации шашек (FMJD). Соревнования состоятся в отеле Euroopa в Таллинне, в них примут участие 100 игроков из 50 стран.

"Для Эстонского союза шашек это большая честь, - рассказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. - В Таллинне уже дважды проводились чемпионаты Европы (в 2008 и в 2014) и другие титульные соревнования, но организацию настолько масштабного мероприятия Эстонскому союзу шашек еще не доверяли".

Чемпионат мира по шашкам проводится каждые два года. Ожидаются участники примерно из 50 стран мира, пишет rus.err.ee.

Наверх