В октябре в Эстонии впервые пройдет чемпионат мира по международным шашкам

"Для Эстонского союза шашек это большая честь, - рассказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. - В Таллинне уже дважды проводились чемпионаты Европы (в 2008 и в 2014) и другие титульные соревнования, но организацию настолько масштабного мероприятия Эстонскому союзу шашек еще не доверяли".

Чемпионат мира по шашкам проводится каждые два года. Ожидаются участники примерно из 50 стран мира, пишет rus.err.ee.