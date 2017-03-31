Столтенберг: все страны альянса готовы повысить расходы на оборону

Выступая в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после встречи министров иностранных дел, Столтенберг отметил, что все союзники с пониманием относятся к важности вопроса о справедливом распределении нагрузки в расходах на оборону.

По его словам, наряду с финансированием, с инвестициями в оборону, этот процесс предполагает также и участие военнослужащих сил НАТО в проводимых альянсом операциях.

«Некоторые страны зафиксировали обязательство увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП в законе, некоторые этого не сделали, но при этом все равно обещали увеличить оборонный бюджет», - подчеркнул генеральный секретарь.

На саммите в Уэльсе в 2014 году лидеры НАТО договорили прекратить снижение расходов на оборону и увеличивать бюджет обороны в направлении двух процентов ВВП. На данный момент цели в 2 процента достигли пять союзников: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.