Фото: в Таллинне произошел пожар в трамвайном туннеле
31 марта 2017 г., 18:07
В пятницу вечером на месте строительства ведущего к Таллиннскому аэропорту туннеля произошел пожар.
Отмечается, что огнем были охвачены пластиковые трубы, пишет Tallinncity.
«Вызов поступил в 17.40. на место отправились две бригады и автоцистерна», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения BNS. По его словам в трамвайном туннеле, где сейчас идут строительные работы, загорелись пластиковые трубы.
В Спасательном департаменте не могли уточнить, насколько серьезным является пожар. Район вокруг ТЦ "Юлемисте" оказался окутан серым дымом.