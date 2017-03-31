Фото: в Таллинне произошел пожар в трамвайном туннеле

Отмечается, что огнем были охвачены пластиковые трубы, пишет Tallinncity.

«Вызов поступил в 17.40. на место отправились две бригады и автоцистерна», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения BNS. По его словам в трамвайном туннеле, где сейчас идут строительные работы, загорелись пластиковые трубы.

В Спасательном департаменте не могли уточнить, насколько серьезным является пожар. Район вокруг ТЦ "Юлемисте" оказался окутан серым дымом.