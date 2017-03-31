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Фото: в Таллинне произошел пожар в трамвайном туннеле

Rus.Postimees.ee
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В пятницу вечером на месте строительства ведущего к Таллиннскому аэропорту туннеля произошел пожар.

Отмечается, что огнем были охвачены пластиковые трубы, пишет Tallinncity.

«Вызов поступил в 17.40. на место отправились две бригады и автоцистерна», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения BNS. По его словам в трамвайном туннеле, где сейчас идут строительные работы, загорелись пластиковые трубы.

В Спасательном департаменте не могли уточнить, насколько серьезным является пожар. Район вокруг ТЦ "Юлемисте" оказался окутан серым дымом.

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