СМИ узнали о попытке Ле Пен получить кредит в России на финансирование избирательной кампании

Французские журналисты опубликовали два внутренних документа (1, 2) "Национального фронта", из которых следует, что 15 июня 2016 года Ле Пен вместе со своими сторонниками решила взять кредит в банке "Стратегия" в размере 3 млн евро под 6 процентов годовых. Целью займа в документах фигурирует - "финансирование избирательной кампании".

Кроме того, как стало известно французским СМИ, денежные средства должны были пойти исключительно на расходы на избирательную кампанию, а сумма - переведена на личный банковский счет Ле Пен под ее именем, пишет newsru.com.

Казначей "Национального фронта" Валлеранд де Сент-Жюст, в свою очередь, пояснил Mediapart, что ссуда в 3 млн евро была "лишь проектом, который никогда не претворился в жизнь". Издание при этом признает, что у журналистов нет доказательств того, что партия Ле Пен реализовала свои плана и все-таки взяла кредит в российском банке.

Отметим, что московский банк "Стратегия" был лишен лицензии на осуществление банковских операций в июле 2016 года. В Банке России заявили, что финансовая организация неадекватно оценивала риски при плохом качестве активов, в результате чего полностью утратила собственный капитал.

На фоне разговоров об источниках финансирования своей избирательной кампании Ле Пен в понедельник, 27 марта, признала, что ее штаб пока не смог собрать все необходимые для успешного результата на выборах денежные средства. При этом, по ее словам, французские банки отказываются кредитовать ее кампанию, поэтому ей приходится искать деньги за рубежом.

"Мне приходится. Мне нельзя брать деньги во французских банках. При этом сейчас меня обвиняют в том, что я обращаюсь за ссудами в иностранные банки. А что мне остается делать? Французские банки заняли деньги всем кандидатам в президенты страны, кроме меня", - объявила Ле Пен.

На прошлой неделе Ле Пен приезжала с официальным визитом в Москву. В российской столице кандидат в президенты Франции выступила перед депутатами Госдумы и провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

После отъезда лидера "Национального фронта" в Москву вице-президент партии Флориан Филиппо в заявлении для СМИ особо подчеркнул, что Ле Пен не собирается искать в России источники финансирования. Такие пояснения понадобились, так как три года назад "Нацфронт" получил кредит в 9 млн евро от "Европейского российского банка" - чешской "дочки" "Первого чешско-российского банка".

В декабре прошлого года французская пресса писала о якобы достигнутой договоренности "Нацфронта" с Россией о выплате кредита на проведение предвыборной кампании в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Впрочем, в руководстве партии это опровергли, отрицала сообщения и сама Ле Пен. Но в СМИ продолжают обсуждаться слухи о новом кредите, который "Нацфронт" якобы планирует взять у Москвы. Что касается Крыма, Ле Пен в течение последних месяцев уже дважды заявляла, что признает полуостров российским, если станет президентом.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. На высший пост претендуют 11 человек, однако в опросах общественного мнения лидируют пять кандидатов, которых и считают вероятными победителями. В их числе, помимо Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед" социал-либерал Эмманюэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз Социалистической партии Бенуа Амон и основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

В настоящее время первое место в опросах общественного мнения продолжает удерживать бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон. Ле Пен, которая, как писали СМИ, неоднократно открыто демонстрировала симпатию к России и выражала готовность налаживать отношения с Москвой, уверенно занимает второе место.

Между тем перспективы Марин Ле Пен возглавить Францию крайне беспокоят ее оппонентов, которым не нравятся политический курс и ее симпатии к РФ. Так, на прошлой неделе в американской аналитической компании Stratfor, иногда называемой в прессе "теневым ЦРУ", предупредили, что победа лидера "Нацфронта" на выборах даст России возможность "разделить Европу", что в итоге приведет к развалу ЕС.