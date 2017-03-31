Бывший председатель совета Таллиннского горхолла Меэлис Пай покинул Центристскую партию

"Учитывая последние события, мне больше не хочется находиться в этом обществе", - передает слова Пая издание Õhtuleht.

20 марта на чрезвычайном заседании Таллиннская горуправа решила освободить Пая от обязанностей председателя совета Таллиннского горхолла. Позже исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас сообщил, что причиной увольнения послужил заключенный Паем с самим собой договор на должность художественного руководителя Горхолла, хотя условия договора не были согласованы с представителем собственника. Еще через пару дней Аас заявил, что также отдал распоряжение об освобождении Пая от должности художественного руководителя Горхолла.