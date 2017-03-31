Песков: отношения РФ и США "даже хуже, чем во время холодной войны"

Официальный представитель Кремля появился в прямом эфире утренней телепередачи Good Morning America и ответил на вопросы ведущего Джорджа Стефанопулоса. В частности, Песков обсудил с американским журналистом спекуляции на тему вмешательства Кремля в президентские выборы в США и проблемы в двусторонних отношениях, пишет newsru.com.

"Новая холодная война? Возможно, даже хуже. Может быть, даже хуже, учитывая действия нынешней администрации Белого дома в Вашингтоне", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, можно ли сравнить состояние двусторонних отношений между двумя странами с недавним прошлым.

Стефанопулос, по всей видимости, не ожидавший такого ответа от официального представителя Кремля, переспросил Пескова, действительно ли тот, считает, что текущее положение дел хуже, чем во время холодной войны. "Конечно", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

При этом Песков пояснил, что имеет в виду действия предыдущей администрации США под руководством Барака Обамы, который уже в последние дни пребывания в Белом доме распорядился выслать из страны российских дипломатов и "оккупировать", как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, собственность России на территории Нью-Йорка и Вашингтона.

Пресс-секретарь президента также отметил, что все сообщения о российском вмешательстве во внутренние политические процессы в США являются "фейковыми новостями" и "клеветой". "Нет вообще никаких доказательств этого", - акцентировал Песков.

При этом он связал перспективы улучшения отношений России и США с возможной встречей Путина и Трампа. "Если два президента встретятся, обменяются мнениями и если они решат, что хотят восстановить диалог, тогда будет шанс на улучшение наших двусторонних отношений", - заявил Песков.

Он также предостерег американцев от разговоров о том, что Путин в ходе предвыборной кампании в США отдавал предпочтение какому-либо кандидату. "Речь идет не о том, что кому-либо отдавалось предпочтение, речь о том, чьи идеи ближе к нам и чьи идеи ближе к общественному мнению в России", - пояснил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин, выступая в Архангельске на IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", пояснил, что готов к встрече с Трампом на полях "двадцатки", а также на территории Финляндии в случае, если такая встреча будет хорошо организована.

По мнению Путина, не в интересах Москвы и Вашингтона доводить до абсурда российско-американские отношения, которые в настоящее время находятся практически на нуле. При этом попытки определенных сил в США довести отношения между двумя странами до состояния карибского кризиса являются большой ошибкой, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что у РФ и США, безусловно, есть точки соприкосновения. "Это борьба с международным терроризмом. И то, что президент Трамп ставит такую задачу, - это очень правильно, мы, безусловно, будем поддерживать эту работу", - заверил Путин.

В это же время он пояснил, что Россия еще давно предлагала американской стороне разработать и подписать межправительственное соглашение об обеспечении кибербезопасности, но Вашингтон отказался.