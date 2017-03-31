Видео: GoPro выпустила дрон Karma на европейский рынок

Как сообщается на сайте компании, приобрести беспилотник теперь могут жители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Стоимость базовой версии Karma составляет 1000 евро, а расширенный комплект с экшн-камерой Hero5 Black обойдется покупателям в 1400 евро. При этом в США стоимость двух версий дрона составляет 800 и 1100 долларов соответственно.

Напомним, что Karma представляет собой относительно компактный модульный складной квадрокоптер с трехосным стабилизатором изображения. В комплект дрона входит съемная ручка для камеры, к которой крепится стабилизатор, и эту конструкцию можно использовать для съемки отдельно от дрона.

В начале ноября прошлого года GoPro объявила о приостановке продаж и отзыве 2,5 тысячи реализованных ранее дронов. Причиной этого стал дефект, который мог привести к внезапному отключению питания беспилотника во время полета. Эта проблема затрагивала небольшое число дронов, однако в целях безопасности GoPro приняла решение отозвать все проданные беспилотники. Продажи Karma в США возобновились в начале февраля.