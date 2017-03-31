Миксер: Рекс Тиллерсон призвал вести диалог с Россией с позиции силы

«Тиллерсон четко заявил, что мы не должны акцептировать факты нарушения международного права и неспособности выполнять обязанности по договору, а также что мы должны вести диалог с Россией с позиции силы», - сказал Миксер.

Отвечая на вопрос агентства BNS, министр иностранных дел сказал, что НАТО должна гарантировать достаточную позицию по вопросам сдерживания, которая была бы однозначной, ясной и понятной — и вести диалог с Россией с ясной и четкой позиции.

По словам Миксера, главной вестью этой встречи было сообщение о том, что для опасений, которые спровоцировали заявления будущего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании, нет оснований. США по-прежнему посвящают свои усилия для того, чтобы обеспечить Европейскую безопасность.

В то же время, отметил Миксер, в положениях политики в сфере обороны и безопасности прежней и нынешней администрации США большой разницы нет.

По словам Миксера, союзники ждут на намеченном на 25 мая саммите НАТО от Трампа заявлений, которые поддержали бы соответствующие заявления в эту пятницу Тиллерсона и в феврале этого года — вице-президента Майка Пенса.