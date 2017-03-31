Смотрите в субботу с комментарием на русском: нарвский «Транс» принимает вильяндиский «Тулевик»

В субботу, 1 апреля, в рамках четвертого тура чемпионата Эстонии по футболу встретятся нарвский "Транс" и вильяндиский "Тулевик".

Предматчевые комментарии тренеров

Главный тренер "Транса" Адьям Кузяев: "Перерыв пошел нам нам пользу. Усиленно тренировались и провели матч с сильным соперником. Думаю, мы подходим к игре с "Тулевиком" в хорошем настроении. Мы встречались с ними в рамках зимнего турнира. У них в составе есть опытные игроки, да и вся команда действует бесстрашно. Нас ждет непростой матч!".

Главный тренер "Тулевика" Айвар Лиллевере: "Хотелось бы добыть в Нарве три очка. Разумеется, "Транс" будет фаворитом в домашнем матче, но, мне кажется, мы способны отобрать у соперника очки".

Трансляция начнется в 12.55!