Энн Ээсмаа: Партии реформ следует воздержаться от прокремлевских обвинений

Член правления Центристской партии и вице-спикер парламента Энн Ээсмаа прокомментировал вчерашнее интервью Андруса Ансипа и отметил, что оно обнажило сразу несколько проблем.

"Во-первых, Андрус Ансип как вице-президент Еврокомиссии должен быть аполитичным, но несмотря на это, давая интервью газете Eesti Päevaleht, он повел себя как главный комментатор и критик крупнейшей оппозиционной партии. За такое активное вмешательство во внутреннюю политику и раньше призывали уполномоченных к порядку", - пояснил Ээсмаа.

Он добавил, что вторая проблема - еще серьезнее, потому что касается безопасности Эстонии. "Действующее правительство неоднократно заявляло и подтверждало, что наша политика в области безопасности и внешней политики останется прежней. Мы продолжим начатый курс. Эстония и НАТО, Эстония и ЕС - являются неотъемлемой частью друг друга. И здесь возникает вопрос, в чьих интересах действуют реформисты, пытаясь подорвать доверие к нашему государству?" - задается вопросом Энн Ээсмаа.

"Многие политики из стана реформистов с самого начала работы нового правительства пытались поставить под сомнение действия коалиции в сфере внешней политики и политики безопасности. Это наносит непоправимый вред имиджу нашей страны, подрывает доверие. Вице-президент Еврокомиссии должен понимать это как никто лучше, поэтому он мог бы сначала подумать о последствиях таких высказываний для страны и только потом раздавать комментарии СМИ. Как политик, работающий в Брюсселе, он не должен идти на поводу своих однопартийцев и выводить местные выборы на европейский уровень" - отметил Ээсмаа.