Пять самых дешевых квартир в новых домах по всей Эстонии

1. Трехкомнатная квартира в Яамамыйза, Тарту, 93 720 евро

Фото: KV.EE

В этом быстро развивающемся районе Тарту ждет хозяев трехкомнатная квартира с балконом.

2. Трехкомнатная квартира в Ласнамяэ, 96 400 евро

Фото: KV.EE

Эта квартира с просторным балконом и красивым видом на город подходит для семьи из трех или четырех человек.

3. Трехкомнатная квартира в Кейла, 99 000 евро

Фото: KV.EE

Этот дом с лифтом будет готов летом этого года. Среди квартир есть и большие, уютные и с балконом.

4. Трехкомнатная квартира в Яамамыйза, Тарту, 102 000 евро

Фото: KV.EE

В квартире есть балкон, в подвале - своя кладовка. Вокруг дома - зеленые насаждения.

5. Трехкомнатная квартира в Ласнамяэ, 104 000 евро

Фото: KV.EE

Эта квартира с балконом в доме с уютным внутренним двором имеет разумную планировку: входя в квартиру, попадаешь в прихожую, а не сразу в гостиную; кухня открыта, но не совсем, а спальня вмещает не только одного ребенка.