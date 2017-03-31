Члена правления EKRE Марию Кальюсте исключили из партии

Мария Кальюсте была членом правления партии и председателем Сааремааского округа партии, а известный тренер по плаванию Юри Деркун до середины марта возглавлял отделение партии в Виймси, пишет rus.err.ee.

Правление EKRE исключила Кальюсте и Деркуна за нанесение вреда имиджу партии и нарушении добрых традиций политической организации.

"Согласно уставу партии каждый член партии должен соблюдать этику, вести себя достойно и избегать деятельности, наносящей вред партии, - сообщил вице-председатель EKRE Яак Мадисон. - Кальюсте и Деркун своим поведением эти основные принципы неоднократно нарушали. Люди, которые все свои силы тратят на открытую войну с партией, ошиблись партией".

Кальюсте была единственной, кто проголосовал против, когда председатель EKRE Март Хельме предложил партийному отделению в Виймси принять 17 новых членов, с помощью которых отодвинул от дел предыдущее руководство ячейки, а Деркун же после этого открыто выступил с критикой как произошедшего в Виймси, так и общего стиля руководства партии.