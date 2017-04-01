Фото: три очень красивых и очень маленьких сада

Благоустроить маленький сад бывает сложнее, чем большой: слишком много хочется вместить на небольшую площадь. Хозяевам этих трех садиков удалось создать красивый ландшафт на крошечном участке.
1. Крошечный садик в Калифорнии
Фото: www.tinycanalcottage.com
Уитни Ли Моррис удалось создать уют во дворике принадлежащего ей маленького дома: грядки с пряными травами, удобная садовая мебель. Благодаря хорошему климату это даже не сад, а еще одна комната.
Фото: smallspotgardens.com
Во двре дома молодой семьи находится бывший сарай, превращенный в домашний офис. В саду можно найти разнообразные растения - и декоративные, и съедобные.
Фото: andrewgrossman.com
В центре этого сада - деревянная романтичная мебель, и растения только декоративные. Ничего съедобного здесь не выращивают.