Фото: три очень красивых и очень маленьких сада

1. Крошечный садик в Калифорнии

Фото: www.tinycanalcottage.com

Уитни Ли Моррис удалось создать уют во дворике принадлежащего ей маленького дома: грядки с пряными травами, удобная садовая мебель. Благодаря хорошему климату это даже не сад, а еще одна комната.

2. Садик в Сан-Франциско

Фото: smallspotgardens.com

Во двре дома молодой семьи находится бывший сарай, превращенный в домашний офис. В саду можно найти разнообразные растения - и декоративные, и съедобные.

3. Тайный сад на Род-Айленде

Фото: andrewgrossman.com

В центре этого сада - деревянная романтичная мебель, и растения только декоративные. Ничего съедобного здесь не выращивают.