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Фото: три очень красивых и очень маленьких сада

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ФОТО: www.tinycanalcottage.com/

Благоустроить маленький сад бывает сложнее, чем большой: слишком много хочется вместить на небольшую площадь. Хозяевам этих трех садиков удалось создать красивый ландшафт на крошечном участке.

1. Крошечный садик в Калифорнии

Фото: www.tinycanalcottage.com

Уитни Ли Моррис удалось создать уют во дворике принадлежащего ей маленького дома: грядки с пряными травами, удобная садовая мебель. Благодаря хорошему климату это даже не сад, а еще одна комната.

2. Садик в Сан-Франциско

Фото: smallspotgardens.com

Во двре дома молодой семьи находится бывший сарай, превращенный в домашний офис. В саду можно найти разнообразные растения - и декоративные, и съедобные.

3. Тайный сад на Род-Айленде

Фото: andrewgrossman.com

В центре этого сада - деревянная романтичная мебель, и растения только декоративные. Ничего съедобного здесь не выращивают.

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