Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Иллюстративное изображение. | ФОТО: Scanpix

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский на следующем заседании совета Больничной кассы намерен предложить сделать бесплатной услугу телефонной консультации семейного врача.

В минувшем году консультациями по номеру 1220 воспользовались более чем 240 000 раз, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Почти 12 лет в здании на улице Суур-Амеэрика в Таллинне работают операторы консультационного телефона семейного врача, одна из главных задач которых - облегчить нагрузку на семейных врачей, а также помочь человеку разобраться в том или ином вопросе, касающемся здоровья.

"Для Больничной кассы это будет означать около 100 000 евро расходов, но мы все же считаем разумным избавиться от такой самоответственности клиентов. И уже через месяц в рамках очередного заседания я сделаю соответствующее предложение совету Больничной кассы", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Наверх