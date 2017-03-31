Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной

В минувшем году консультациями по номеру 1220 воспользовались более чем 240 000 раз, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Почти 12 лет в здании на улице Суур-Амеэрика в Таллинне работают операторы консультационного телефона семейного врача, одна из главных задач которых - облегчить нагрузку на семейных врачей, а также помочь человеку разобраться в том или ином вопросе, касающемся здоровья.

"Для Больничной кассы это будет означать около 100 000 евро расходов, но мы все же считаем разумным избавиться от такой самоответственности клиентов. И уже через месяц в рамках очередного заседания я сделаю соответствующее предложение совету Больничной кассы", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.