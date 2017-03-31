Eesti Raudtee начнет очистку грунта от химикатов на перегоне между станциями Сонда и Тапа

«Для ликвидации загрязнения будет использоваться средство Hydrobreak Power, водным раствором которого будет обрабатываться загрязненная почва, средство поможет разложить и ликвидировать попавшие в почву химикалии», - сообщил в пятницу пресс-секретарь Eesti Raudtee. По прошествии десяти дней после первой обработки будет проведена дополнительная проверка и при необходимости обработку проведут повторно. Работы предполагается провести с помощью специализированного железнодорожного состава.

По словам пресс-секретаря, в понедельник, сразу после происшествия, Eesti Raudtee совместно с Инспекцией окружающей среды начала уточнять масштабы загрязнения, чтобы предпринять меры по предотвращению его распространения.

Конкретный план действий по ликвидации загрязнения будет разработан к началу следующей недели, о его реализации местных жителей будут извещать в текущем порядке.

За состоянием водоносных слоев и источников воды в регионе проследит инспекция окружающей среды, которая также на основании анализов будет давать руководство для дальнейших действий.

Инспекция окружающей среды 28 марта начала уголовное расследование в связи с произошедшей в понедельник на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида- Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн. Уголовное дело возбуждено в на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов.