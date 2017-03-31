Галерея: "Инфонет" с миниальным счетом уступил "Левадии"Sports.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 31 марта 2017 г., 21:53В пятницу, 31 марта, состоялся первый матч четвертого тура Премиум-лиги, в рамках которого столичный "Инфонет" принимал "Левадию".Единственный гол в матче на 74-ой минуте забил игрок "Левадии" Жоао Морелли.В субботу, 1 апреля, смотрите на портале Rus.Postimees с комментарием на русском прямую трансляцию игры "Транс" - "Тулевик". Начало матча в 12.55.инфонет левадияПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ