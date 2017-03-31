Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Галерея: "Инфонет" с миниальным счетом уступил "Левадии"

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В пятницу, 31 марта, состоялся первый матч четвертого тура Премиум-лиги, в рамках которого столичный "Инфонет" принимал "Левадию".

Единственный гол в матче на 74-ой минуте забил игрок "Левадии" Жоао Морелли.

В субботу, 1 апреля, смотрите на портале Rus.Postimees с комментарием на русском прямую трансляцию игры "Транс" - "Тулевик". Начало матча в 12.55.

Наверх