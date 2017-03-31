Фото и видео: в Таллинне автобус совершил ДТП

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota стоял на светофоре, ожидая, когда загорится разрешающий движение сигнал. В этот момент сзади в машину въехал автобус.

В ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми.

Поскольку водители не смогли самостоятельно договориться на месте, пришлось вызывать полицию, после прибытия которой водитель автобуса признал свою вину.