Фото и видео: в Таллинне автобус совершил ДТП
31 марта 2017 г., 21:58
Сегодня вечером в Таллине на Пирита-теэ произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, пишет Tallinncity.
По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota стоял на светофоре, ожидая, когда загорится разрешающий движение сигнал. В этот момент сзади в машину въехал автобус.
В ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми.
Поскольку водители не смогли самостоятельно договориться на месте, пришлось вызывать полицию, после прибытия которой водитель автобуса признал свою вину.