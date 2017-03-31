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Фото и видео: в Таллинне автобус совершил ДТП

Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером в Таллине на Пирита-теэ произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, пишет Tallinncity.

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota стоял на светофоре, ожидая, когда загорится разрешающий движение сигнал. В этот момент сзади в машину въехал автобус.

В ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми.

Поскольку водители не смогли самостоятельно договориться на месте, пришлось вызывать полицию, после прибытия которой водитель автобуса признал свою вину.

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