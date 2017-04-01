Фото: на шоссе Тарту-Вильянди произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

Вчера в 22.12 произошло ДТП в Тартумаа, в волости Тяхтвере на 11-ом км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме. Машина Mazda, за рулем которой был 27-летний мужчина, ехала по направлению из Тарту в Вильянди, когда на дорогу выбежал кабан. Животное было сбито и оказалось в канаве. Чтобы оценить последствия аварии, на проезжую часть вышли из машины как водитель, так и пассажир.

В то же время по направлению из Тарту в Вильянди ехал автомобиль Jeep Cherokee, за рулем которого был 22-летний мужчина. Водитель Jeep заметил стоявшую на дороге Mazda только в последний момент, столкнулся с машиной и задел стоявшего у Mazda человека. При столкновении двух машин как Mazda, так и Jeep вылетели в кювет.

Пострадавший водитель Mazda и 23-летняя пассажирка Jeep были доставлены в Клинику Тартуского университета.

Полиция объяснила, что водитель Mazda не поставил машину на аварийку, не выставил знак аварийной остановки, не надел жилет, что помогло бы увидеть машину издалека. Также у водителя Jeep нет водительских прав.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе производства.