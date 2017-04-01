Эксклюзивные фото: ФБР опубликовало неизвестные снимки теракта 11 сентября

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Смертники террористической организации Аль-Каида захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания.

В результате погибли почти три тысячи человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

На опубликованных ФБР эксклюзивных фотографиях видны обломки захваченного террористами самолета и оставленная им пробоина в здании минобороны США. Также на снимках запечатлена работа спасателей, пожарных и сотрудников ФБР.