Поэт Евтушенко госпитализирован в США
1 апреля 2017 г., 09:22
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние удовлетворительное, сообщил "Интерфаксу" его помощник в пятницу.
"Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет", - сообщил помощник поэта.
Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.
В 1991 году уехал с семьей в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.