Поэт Евтушенко госпитализирован в США

"Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет", - сообщил помощник поэта.

Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

В 1991 году уехал с семьей в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.