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Поэт Евтушенко госпитализирован в США

Rus.Postimees.ee
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Евгений Евтушенко | ФОТО: Scanpix/TASS

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние удовлетворительное, сообщил "Интерфаксу" его помощник в пятницу.

"Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет", - сообщил помощник поэта.

Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

В 1991 году уехал с семьей в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

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