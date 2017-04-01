CNN: террористы заполучили оборудование для проверки багажа и тестируют на нем бомбы-ноутбуки

Особое беспокойство американской разведки вызывает тот факт, что в распоряжении группировок оказалось оборудование для проверки пассажиров и багажа, которое они используют для того, чтобы разработать новые изощренные методы маскировки взрывных устройств, пишет Newsru со ссылкой на CNN.

Так, по словам источника телеканала, в ФБР считают, что террористы уже научились изготовлять бомбы, которые не фиксируются некоторыми из установленных в аэропортах приборов для сканирования багажа.

Попытки использовать взрывчатку, замаскированную под ноутбук, уже применялись исламистами. Такая бомба в феврале прошлого года взорвалась в Сомали на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Могадишо. Взрыв подобной бомбы в салоне самолета может иметь более разрушительные последствия, нежели ее детонация в багажном отсеке, поскольку в первом случае пронесший ее на борт террорист будет иметь возможность активировать ее около двери или иллюминатора.

Власти США в середине марта ввели запрет на провоз в салоне самолета ряда электронных устройств. Запрет касается рейсов, прибывающих в США из 10 аэропортов, расположенных в восьми странах: Иордании, Катаре, Египте, Марокко, Саудовской Аравии, Турции, Кувейте и ОАЭ. Аналогичные ограничения последовали и от Великобритания: они коснулись самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

СМИ ранее сообщали, что террористы научились маскировать бомбы в аккумуляторных отсеках электронных устройств. Успехов в этой сфере якобы могла достичь террористическая организация "Аль-Каида на Аравийском полуострове".