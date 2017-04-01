Превращение разрушенного сарая в шикарный деревенский дом

Во взятый за основу полуразрушенный и брошенный сарай, доживающий век на естественном плато в окружении леса, вдохнули новую жизнь. На его базе получился гостеприимный летний домик площадью 192 квадратных метра, пишет Poshouse.ru.
Деревенский дом Barn House в Лаго-Ранко (Чили), разработанный студией Estudio Valdés Arquitectos, является отличным примером экологической архитектуры.
При входе в дом вас встречает прямоугольная комната. Деревянные балки царствуют над пространством и придают дому атмосферу сельского уюта и особое, неповторимое очарование. Окна от пола до потолка открывают завораживающий вид на лес и позволяют наполнить весь дом естественным светом.
Фото: Poshouse.ru / Felipe Díaz Contard
Особенное внимание архитекторы летнего дома уделили зоне, где располагаются гостиная, столовая и терраса. Спальни и ванные, а также кухня и хозяйственный блок сосредоточены в другой части, тем самым придавая дому форму буквы L.
По словам архитекторов, гостевое пространство полностью открыто. Оно образовано с помощью последовательного расположения деревянных балок и колонн и защищено термообработанными стеклянными панелями. Спальные комнаты и хозяйственный блок образуют закрытое пространство на чердаке. В отделке дома использована переработанная древесина.
Много интересных фотографий смотрим ЗДЕСЬ.