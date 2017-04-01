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Курьез: парень перепутал Австралию с Канадой и испортил себе отпуск

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. Турист. | ФОТО: Scanpix

Молодой человек в шортах оказался в морозном Сиднее, да еще и попал в снежный шторм.

Житель Нидерландов Милан Шиппер решил улететь в Австралию, однако перепутал билеты и попал в Канаду. Как рассказал 18-летний парень канадскому радио, он решил посетить Австралию перед вступлением в колледж, сообщает портал "Сегодня" со ссылкой на 24 Телеканал.

Шиппер поделился, что перед поездкой искал дешевые билеты и увидел, что перелет в Сидней одной из компаний стоит на 300 долларов дешевле. Не разобравшись до конца, парень купил билеты.

Оказалось, что на севере Канады тоже есть Сидней. Об этом парень понял, когда пассажиры делали пересадку в Торонто, поэтому что-то решать было поздно. Шиппер таки приземлился в снежном Сиднее, где на город как раз налетел снежный шторм. Из одежды у парня были только шорты и тонкая куртка.

Работники аэропорта помогли ему добраться домой. Случай уникальный, но как сообщили в Канаде, такое случилось не впервые.

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