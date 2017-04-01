График: в Эстонии самая большая вероятность попасться пьяным за рулем

В Эстонии у пьяных водителей наибольшая возможность попасться, чем в других странах Европы, поскольку полиция в сравнении с другими странами ЕС проводит гораздо больше проверок на трезвость, пишет Postimees.
По данным Европейского совета по транспортной безопасности, среди стран Европы Эстония на первом месте по частоте проведения проверок на трезвость за последние годы. В 2015 году эстонская полиция провела 677 проверок на трезвость на 1000 жителей.
На втором месте в этой таблице находится Польша, где полиция в 2015 году провела 466 проверок на трезвость на 1000 жителей.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк сказала Postimees, что в 2016 году полиция в Эстонии проверила 862 915 водителей на трезвость. Программа на этот год немного скромнее — полиция планирует проверить на трезвость 700 000 водителей.
В 2015 году проверку на трезвость прошли 890 000 раз, в 2014 году - 753 000 раз, а в 2013 году 620 000 раз. Статистика показывает, что в среднем пьяным оказывается каждый сотый проверенный водитель.
В прошлом году полиция поймала 7322 пьяных водителей, в 2015 году — 7878, в 2014 году — 7879, а в 2013 году — 8032.
Хотя за последние годы число задержанных нетрезвых водителей немного уменьшилось, полиция не удовлетворена ситуацией и считает необходимым продолжать подобную политику. Ранее ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе сказал Postimees, что хотя число пойманных нетрезвых водителей уменьшается, число произошедших по вине водителей в алкогольном или наркотическом опьянении ДТП растет.
Полиция использует три вида алкометров - Alco Quant 3020 и Alco Quant 6020, Lion SL-2 и Lion S-500, а также Alcovisor Mercury Nordic.