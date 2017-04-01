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Красивые фото: русский ампир для современной квартиры

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: arhidom.ru / Алексей Народицкий

Мягкие тона, уникальная мебель, антикварные детали помоглироссийскому дизайнеру Станиславу Старых создать удивительный интерьер, который можно считать прекрасным образцом русского ампира в его современном прочтении, пишет Аrchidom.ru.

Гостиную дизайнер оформил в очень выразительных и приятных голубоватых тонах, свойственных интерьерам русского ампира: стены обиты серо-голубым шелком, который гармонично сочетается с мебельной обивкой более насыщенного синего цвета.

Фото: archidom.ru / Алексей Народицкий

Небольшой холл выглядит достаточно просторным благодаря обилию белого цвета в его оформлении, а золотая отделка придает помещению роскошные, праздничные ноты. Для спальни Станислав Старых выбрал спокойные, умиротворяющие тона зеленой гаммы, которые послужили великолепным фоном для мебели из красного дерева.

Итогом работы стал очень праздничный и выразительный интерьер, мягкие краски которого создают очень уютную, комфортную атмосферу, которую Станислав Старых определяет как русскую роскошь. «Сегодняшний ампир не может быть точно таким, как полтора века назад, но его основные принципы и закономерности можно использовать в современном интерьере. Этот проект – как джазовая интерпретация на тему русского ампира», - сказал дизайнер.

Подробности смотрим на САЙТЕ.

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