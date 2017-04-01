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Премьеры Балтии на следующей неделе посетят Украину

BNS
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Юри Ратас заявил, что тема выдачи гражданства ЭР станет главной на следующих парламентских выборах. | ФОТО: Postimees.ee

На следующей неделе премьер-министры Балтийских стран посетят Украину, где встретятся с высокопоставленными лицами этой страны.

Главы правительств встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

Политики обсудят конфликт, длящийся в Восточной Украине с 2014 года, реформы, проводимые в этой стране. Особое внимание на встречах будет уделяться антикоррупционным реформам.

Премьеры стран Балтии также примут участие в Киевской конференции по безопасности.

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