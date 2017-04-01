Премьеры Балтии на следующей неделе посетят Украину
1 апреля 2017 г., 11:55
На следующей неделе премьер-министры Балтийских стран посетят Украину, где встретятся с высокопоставленными лицами этой страны.
Главы правительств встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.
Политики обсудят конфликт, длящийся в Восточной Украине с 2014 года, реформы, проводимые в этой стране. Особое внимание на встречах будет уделяться антикоррупционным реформам.
Премьеры стран Балтии также примут участие в Киевской конференции по безопасности.