Премьеры Балтии на следующей неделе посетят Украину

Главы правительств встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

Политики обсудят конфликт, длящийся в Восточной Украине с 2014 года, реформы, проводимые в этой стране. Особое внимание на встречах будет уделяться антикоррупционным реформам.

Премьеры стран Балтии также примут участие в Киевской конференции по безопасности.