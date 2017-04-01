Десять особняков в Санкт-Петербурге: забытые жемчужины

Забытые особняки Санкт-Петербурга – это история русской архитектуры и русской истории. Все они начали свою жизнь как дворцы и усадьбы самых богатых и знаменитых людей России, а продолжили, увы, как аристократы, которые вынуждены скрываться от новой власти. Сегодня, к сожалению, они забыты: не хватает средств и человеческих ресурсов, чтобы вернуть им былое великолепие. Но и в заброшенном состоянии они демонстрируют особое величие.

Рассказ о прекрасных когда-то домах читайте и рассматривайте фотографии на Arhidom.ru