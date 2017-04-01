Две недели после нападения: что на самом деле произошло в больнице?

В Валгаской больнице нет психиатрического отделения. В больницу мужчина с психическими отклонениями обратился с жалобами связанными с другим заболеванием, поэтому он был помещен в терапевтическое отделение больницы.

Там, по словам руководителя больницы Марека Сеэра, он спокойно пробыл два дня. Сеэр добавил, что из-за основного диагноза пациента он был помещен в изолятор.

Здесь стоит уточнить, что психические заболевания бывают разные и их диагностирование не означает, что человек опасен.

Хотя Сеэр не подтверждает, что мужчина до нападения как-либо агрессивно себя вел, и сказал, что пациент в изолированной палате мог спокойно передвигаться, он отметил, что в палате были средства для фиксации пациента. Незадолго до нападения к пациенту зашли врач и медсестра, чтобы дать запланированные лекарства.

Сеэр говорит, что также была цель проверить состояние здоровья мужчины, поскольку он пропал из поля зрения камеры видеонаблюдения. Согласно информации одного работника больницы, врач пошел к мужчине, чтобы ввести ему успокаивающий препарат Diazepam.

Мужчина напал на открывших дверь врача и медсестру, врачу он сломал нос. Далее он стал избивать других прибывающих на третьем этаже отделения людей. Из терапевтического отделения мужчина направился в находящееся на том же этаже отделение по уходу, в котором напал на пожилых пациентов. В отделении по уходу G4S, полиция и работники больницы смогли поймать буйного пациента и на реанимобиле отправили его в Тартускую психиатрическую клинику.

Согласно информации больницы и прокуратуры, за 10 минут, которые длилось нападение, пострадали шесть работников больницы, пять пациентов и один полицейский. Из серьезных повреждений, по словам руководителя больницы, помимо сломанного носа врача, у другого работника сломана скуловая кость, у третьего ушиб ребер и лопатки, у двух пациентов повреждения в области лица.

Согласно информации прокуратуры, у одного пациента перелом носа. Сеэр опроверг поступившие в газету данные о переломе основания черепа и переломе бедренной кости и других серьезных повреждений. Прокуратура также подтвердила, что никаких серьезных повреждений в тот день зафиксировано не было.

Прокуратура относит к серьезным такие повреждения, которые угрожают жизни человека, становятся причиной продолжительных проблем со здоровьем (как минимум на четыре месяца) или ухудшают постоянную трудоспособность как минимум на 40 процентов.

Марек Сеэр говорит, что на данный момент известна причина агрессии мужчины — он не принимал большинство необходимых ему лекарств. «Когда концентрация лекарств в организме снижается, могут возникнуть галлюцинации», - сказал Сеэр.

Сеэр подтвердил, что действия больницы никак не способствовали инциденту.

Прокуратура не согласилась прокомментировать причину нападения, пока еще ведется расследование.

Чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, у больницы есть два варианта решения. Первый — не оставлять на продолжительное лечение пациентов, у которых основной диагноз связан с психиатрией и для работы с которыми у больницы нет соответствующего отделения.

Второй — установка большего числа тревожных кнопок. Нанимать в больницу охрану не планируется.