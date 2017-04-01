Кальюлайд: через дорогу от планирующегося пункта обмена шприцев построят детский сад

«Институт развития здоровья наметил в качестве нового адреса пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне жилой дом по улице Ситси, 28. Управа части города не поддерживает этот выбор, поскольку это вновь первый этаж большого жилого дома. Можно предположить, что повторятся те же проблемы, что и на улице Эрика, - написал Кальюлайд в Facebook. - Но вчера со мной связался девелопер территории Балтийской мануфактуры, который прислал мне основной чертеж детальной планировки. В мае там начинается строительство нового жилого квартала, параллельно которому девелопер обязан построить детский сад».

«Новый детский сад будет находиться на улице Ситси, точно через дорогу напротив запланированного пункта обмена шприцев, - пояснил Кальюлайд. - Если бы мы раньше знали о планах TAI, мы бы, скорее всего, раньше обнаружили эту информацию и проинформировали Институт развития здоровья. Я считаю, что очень важно учитывать это при принятии решения. Надеюсь, что государство учтет это и в этой связи откажется от плана открыть пункт обмена шприцев в доме по Ситси, 28».

По словам Кальюлайда, управа Пыхья-Таллинна готова сотрудничать с государством, чтобы найти лучшее решение.

В понедельник Кальюлайд планирует встретиться с представителями TAI, чтобы передать им более 1500 подписей, собранных жителям квартала Ситси.

«Я также познакомлю их с детальной планировкой», - отметил Кальюлайд.