Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Кальюлайд: через дорогу от планирующегося пункта обмена шприцев построят детский сад

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Шприц. Иллюстративное фото. | ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд пишет в социальных сетях, что через дорогу от пункта обмена шприцев, который планируется открыть на улице Ситси, девелопер собирается построить детский сад.

«Институт развития здоровья наметил в качестве нового адреса пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне жилой дом по улице Ситси, 28. Управа части города не поддерживает этот выбор, поскольку это вновь первый этаж большого жилого дома. Можно предположить, что повторятся те же проблемы, что и на улице Эрика, - написал Кальюлайд в Facebook. - Но вчера со мной связался девелопер территории Балтийской мануфактуры, который прислал мне основной чертеж детальной планировки. В мае там начинается строительство нового жилого квартала, параллельно которому девелопер обязан построить детский сад».

«Новый детский сад будет находиться на улице Ситси, точно через дорогу напротив запланированного пункта обмена шприцев, - пояснил Кальюлайд. - Если бы мы раньше знали о планах TAI, мы бы, скорее всего, раньше обнаружили эту информацию и проинформировали Институт развития здоровья. Я считаю, что очень важно учитывать это при принятии решения. Надеюсь, что государство учтет это и в этой связи откажется от плана открыть пункт обмена шприцев в доме по Ситси, 28».

По словам Кальюлайда, управа Пыхья-Таллинна готова сотрудничать с государством, чтобы найти лучшее решение.

В понедельник Кальюлайд планирует встретиться с представителями TAI, чтобы передать им более 1500 подписей, собранных жителям квартала Ситси.

«Я также познакомлю их с детальной планировкой», - отметил Кальюлайд.

Наверх