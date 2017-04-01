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Галерея: квартира для настоящего мужчины

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: dezign.by

Невероятно цельный и привлекательный интерьер квартиры в стиле лофт от дизайнера Дениса Красикова критики назвали хипстерским. С этим согласен портал Dezign.by.

Безусловный успех данного интерьера -  его цветовое решение. Оно одновременно и монохромно, и в то же время обладает глубиной, пишет критик Евгений Черва.

Всем известно, что стиль лофт - брутальный и суровый, он редко бывает уютным. Этот интерьер не такой жесткий, его интересно рассматривать. Нельзя не отметить, что дизайнер все-таки придал пространству определенную долю уюта.

Фото: dezign.by

Очень удачно подобрано освещение. В пространстве одновременно присутствуют светильники в стилях хай-тек и ретро. В стиле ретро-лофта выдержана и необычная ванная комната.

Фото: dezign.by

Всю обширную галерею смотрите ЗДЕСЬ.

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