Галерея: квартира для настоящего мужчины

Невероятно цельный и привлекательный интерьер квартиры в стиле лофт от дизайнера Дениса Красикова критики назвали хипстерским. С этим согласен портал Dezign.by.
Безусловный успех данного интерьера - его цветовое решение. Оно одновременно и монохромно, и в то же время обладает глубиной, пишет критик Евгений Черва.
Всем известно, что стиль лофт - брутальный и суровый, он редко бывает уютным. Этот интерьер не такой жесткий, его интересно рассматривать. Нельзя не отметить, что дизайнер все-таки придал пространству определенную долю уюта.
Фото: dezign.by
Очень удачно подобрано освещение. В пространстве одновременно присутствуют светильники в стилях хай-тек и ретро. В стиле ретро-лофта выдержана и необычная ванная комната.
Фото: dezign.by
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