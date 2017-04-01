Посол остался без работы из-за твитов своей жены

Как пишет газета Lidovky, министерство иностранных дел уведомило дипломата о том, что он должен покинуть свой пост до 30 апреля. «Меня упрекают, что я не могу повлиять на свою жену и ее действия в социальных сетях», — пояснил Борувка. Сам он счел свою отставку несправедливой, поскольку лично он «не совершил никаких ошибок».

Жена посла Алена Борувкова активно критикует в Twitter чешских политиков, сообщает Rus.Tvnet. Ранее она состояла в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) и выдвигалась на пост заместителя председателя. Нынешний глава МИД Людомир Заоралек также является членом этой партии.

Пресс-секретарь чешского дипломатического ведомства Михаэла Лагронова подтвердила, что Карел Борувка действительно должен до конца апреля оставить пост посла в Швейцарии и Лихтенштейне и вернуться на работу в МИД. «Он переводится согласно закону о госслужбе. Это возможно сделать в любой момент и без указания доводов», — сказала Лагронова. По возвращении в МИД Борувке будет предложена работа в соответствии с его квалификацией и опытом, добавила Лагронова.