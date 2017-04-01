Умер создатель радужного ЛГБТ-флага
1 апреля 2017 г., 14:31
Создатель символа ЛГБТ-движения — радужного флага, американский художник и общественный деятель Гилберт Бейкер, умер на 66 году жизни, об этом сообщил у себя в Twitter его старый приятель — музыкант и гей-активист Клив Джонс, пишет Postimees.
Бейкер разработал дизайн радужного флага для городского гей-прайда в 1978 году. В качестве символа движения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) его подняли 25 июня того же года, а затем он стал интернациональным символом гей-активистов и движения в поддержку их прав.
По данным газеты San Francisco Chronicle, он умер в четверг во сне в своем доме в Нью-Йорке.