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Умер создатель радужного ЛГБТ-флага

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Carlos Jasso/Reuters/Scanpix
ФОТО: Spencer Platt/AFP/Scanpix

Создатель символа ЛГБТ-движения — радужного флага, американский художник и общественный деятель Гилберт Бейкер, умер на 66 году жизни, об этом сообщил у себя в Twitter его старый приятель — музыкант и гей-активист Клив Джонс, пишет Postimees.

Бейкер разработал дизайн радужного флага для городского гей-прайда в 1978 году. В качестве символа движения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) его подняли 25 июня того же года, а затем он стал интернациональным символом гей-активистов и движения в поддержку их прав.

По данным газеты San Francisco Chronicle, он умер в четверг во сне в своем доме в Нью-Йорке.

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