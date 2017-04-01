Над пляжем Пирита установят крышу

Согласно эскизному проекту, современная крыша сможет пропускать ультрафиолетовые лучи, а кроме того, загорающим под ней будет тепло.

По словам старейшины Пирита Тыниса Мёлдера, крыша над пляжной зоной несомненно порадует посетителей и придаст пляжу дополнительную ценность, особенно с учетом эстонского климата.

"Мы уже получили множество положительных отзывов, потому что людям нравится загорать на пляже, где не идет снег", - добавил Мёлдер.