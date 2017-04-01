Названы самые бюджетные туристические направления мира

Это выяснили эксперты туристического сервиса Price of Travel, сообщает Daily Star.

По их подсчетам, Покхара стал самым бюджетным вариантом, после того, как они вычислили стоимость однодневного отдыха в разных городах мира. Среди них расходы на хостел, трехразовое питание, две поездки на общественном транспорте, посещение одного аттракциона и три дешевых банки пива.

В результате выяснилось, что в Покхаре один день для туриста обойдется примерно в 17,7 доллара.

На втором месте идет столица Вьетнама Ханой, где туристу понадобится 18,3 доллара.

В пятерке самых дешевых направлений представлен также вьетнамский населенный пункт Хошимин, где отдых будет стоить туристу около 18,4 доллара. Далее идет Каир с результатом в 18,7 доллара, а замыкает пятерку самых бюджетных направлений Чиангмай в Таиланде с расходами для туриста в 18,8 долларов.