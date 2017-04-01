Неловкий момент: Трамп ушел с церемонии, забыв подписать документы (видео)

Президент США Дональд Трамп ушел с торжественной церемонии подписания исполнительных указов, забыв их подписать, пишет "Корреспондент" со ссылкой на издание Hill.

На видеозаписи видно, как Трамп зашел в Овальный кабинет для объявления указов, однако покинул помещение до подписания документов.

Заметив это, вице-президент Майкл Пенс попытался догнать главу государства, однако Трамп не стал возвращаться. После этого Пенс вернулся к столу, взял документы и вышел из комнаты.

Как отмечает издание, как правило, президент США подписывает законы в присутствии прессы в Овальном кабинете.

Издание связывает уход Трампа с вопросом о его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, которого американский президент хотел избежать.