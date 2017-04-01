Видео: обнаружена парковка брошенных машин Volkswagen

Автор ролика отмечает, что в стране существует несколько подобных парковок. В данном случае машины стоят рядом с заброшенным стадионом "Сильвердоум" в городе Понтиак.

Весной 2016 года власти США и руководство VW договорились о том, что немецкая марка предложит владельцам "бракованных" машин выкуп. В общем автомобилей с обманным оборудованием, занижающим уровень выброса вредных веществ во время измерений, в стране насчитывается около полумиллиона.

Американцы могут выбрать (на принятие решения предусмотрено достаточно времени), продать ли машину обратно Volkswagen или отдать ее на бесплатный ремонт. При этом в обоих случаях им положена дополнительная денежная компенсация.

О том, что концерн Volkswagen применил мошенническую схему для прохождения экологических тестов, стало известно в сентябре 2015 года. Компанию уличило в этом агентство по охране окружающей среды США.

По всему миру "дизельный скандал" затрагивает около 11 миллионов автомобилей. В ходе разбирательств в фирме практически полностью изменился состав топ-менеджеров. На устранение последствий марке придется потратить около 15 миллиардов долларов.